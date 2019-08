Un homme aperçu avec une arme à feu à Saint-Josse-ten-Noode: aucune arme trouvée suite à la perquisition

Les deux suspects qui ont été interpellés mardi soir, dans le cadre d'un déploiement de police rue de la Rivière à Saint-Josse-ten-Noode, où un homme avait été signalé par plusieurs témoins comme armé, ont été auditionnés puis relâchés, a indiqué jeudi le parquet de Bruxelles. Par ailleurs, la perquisition ordonnée dans le bâtiment où avaient été interpellés ces deux suspects n'a pas permis la découverte d'une arme, a précisé le parquet.



Plusieurs témoins avaient indiqué à la police de la zone Bruxelles-Nord, mardi soir vers 19h45, qu'un homme s'était muni d'une arme à la suite d'une bagarre rue de la Rivière à Saint-Josse-ten-Noode.

Selon ceux-ci, cet individu, accompagné d'un autre, était ensuite entré dans une habitation. La police avait alors dressé un périmètre de sécurité et fait appel à une équipe spéciale d'intervention. Celle-ci était entrée dans ledit bâtiment et deux hommes, âgés de 38 et de 21 ans, avaient été interpellés.