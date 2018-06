Un homme armé d'un couteau "visiblement énervé" sur un toit à Ixelles: "Il est en train de crier et d'évoquer de nombreuses institutions telles que l'Otan"

Un périmètre de sécurité a été déployé lundi vers 13H30, rue Maes à Ixelles, pour un homme armé d'un couteau sur le toit d'un immeuble.

Peu avant 14h, une personne nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous pour nous signaler la présence d'un individu armé d'un grand couteau et d'un sac à dos, sur le toit d'une habitation située rue Maes à Ixelles. "Un homme, visiblement énervé, est sur un toit avec un grand couteau. On ne sait pas ce qu'il se passe. Il est en train de crier et d'évoquer de nombreuses institutions telles que l'Otan", nous rapporte ce témoin. Un important dispositif policier s'est déployé dans la rue étroite: "Il y a 8 voitures de police et des policiers partout", nous décrit-il.

Un périmètre de sécurité a été déployé lundi vers 13H30, rue Maes à Ixelles, pour un homme armé d'un couteau sur le toit d'un immeuble. L'intéressé a laissé tomber son couteau. Il n'y a pas eu de blessé. Ilse Van de Keere a indiqué peu après 17H00 que l'homme avait accepté de descendre du toit. La police a été avertie vers 13H20 par un appel. Un négociateur a essayé de convaincre l'homme de descendre du toit. Ses motivations sont pour l'instant inconnues. S'il décidait de sauter, des coussins géants ont été disposés au sol par les pompiers pour amortir sa chute. La rue Maes est fermée à la circulation.