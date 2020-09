Un homme est décédé à Jette après avoir reçu plusieurs coups de couteau: avez-vous vu quelque chose?

Le mardi 29 septembre 2020 entre 18h30 et 18h40, un homme est décédé sur la voie publique dans la rue Honoré Longtin à hauteur du numéro 95 à Jette, après avoir reçu plusieurs coups de couteau.

Afin d’éclaircir les circonstances de cette attaque, les enquêteurs sont à la recherche d’éventuels témoins des faits et/ou des agissements suspectes dans les environs des faits.

La discrétion est assurée.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu