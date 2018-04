Un homme percute trois piétons sur le trottoir place Emile Bockstael: contrôlé positif aux stupéfiants, il a été privé de liberté

Photo envoyée par Abdel via le bouton orange Alertez-nous

Trois personnes ont été renversées vers 15 heures alors qu'elles se trouvaient sur le trottoir, sur la place Emile Bockstael à Bruxelles. Un homme, qui circulait en direction de la rue Léopold Ier, a perdu le contrôle de sa voiture. Il a spontanément déclaré qu'un problème technique du véhicule était en cause. Il a ensuite été contrôlé positif aux stupéfiants et privé de liberté.



Les trois personnes percutées ont été emmenées à l'hôpital, leurs jours ne sont pas en danger. Le parquet a ouvert une enquête afin de déterminer les causes de l'accident. Un expert automobile va être désigné pour examiner le véhicule.

Le conducteur va subir une prise de sang et sera auditionné. Son permis de conduire lui a été retiré.