Un homme perd un œil dans une bagarre au couteau à la gare du Midi

Un homme de 32 ans a perdu un oeil dimanche soir, dans une bagarre avenue Fonsny, près de la gare du Midi à Saint-Gilles, rapporte La Capitale mardi. L'information est confirmée mardi par le parquet de Bruxelles qui a précisé que les circonstances et la raison de la rixe ne sont pas encore connues.



Les deux personnes impliquées dans la bagarre ont été emmenées à l'hôpital et privées de leur liberté, a précisé le parquet de Bruxelles. Elles seront entendues ce mardi par un juge d'instruction. Une enquête est ouverte pour tentative d'homicide volontaire.

La bagarre a eu lieu dimanche vers 2h00 du matin à l'intersection de la rue de Hollande et de l'avenue Fonsny à Saint-Gilles. Les protagonistes, deux hommes âgés de 32 et 39 ans, étaient vraisemblablement sous l'influence de l'alcool ou de la drogue, et se sont bagarrés au couteau. L'un d'entre eux a reçu un coup dans le visage et a perdu son oeil droit.