Un homme sous mandat d'arrêt après avoir tiré un coup de feu dans une discothèque à Bruxelles

Un homme de 38 ans soupçonné d'avoir tiré un coup de feu lors d'une bagarre qui s'est produite samedi soir dans la discothèque Medhall a été interpellé et placé sous mandat d'arrêt, indique vendredi le parquet de Bruxelles.



Les faits remontent à samedi soir dernier et se sont produits dans la discothèque Medhall, située boulevard du Midi à Bruxelles. Pour une raison qui n'est pas encore connue, une bagarre a éclaté entre plusieurs personnes. L'une d'elles a dégainé une arme à feu et a tiré à une reprise dans le ventre de son adversaire. La victime, un homme de 37 ans, a été transportée à l'hôpital dans un état critique. Le suspect a pris la fuite mais a été intercepté.