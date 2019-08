Un homme transporté à l'hôpital après une grave chute en trottinette électrique à Bruxelles

Un grave accident s'est produit rue de l'Evêque à Bruxelles ce samedi peu avant 9 heures. Un homme a fait une chute alors qu'il circulait en trottinette électrique, nous indique le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. Selon les premières informations, aucun autre usager ne serait impliqué. Cela devra cependant être confirmé par l'enquête en cours.

Un SMUR et une ambulance ont été dépêchés sur place. L'état de la victime est jugé "sérieux "mais à l'heure actuelle, nous ne disposons pas d'informations précises concernant son état de santé.





"Sa tête s'est cognée contre une barre en métal"



Un témoin de la scène nous raconte: "Ce matin, j'étais à la place de Brouckère avec ma mère. On prenait le bus 71. Et là je vois un homme qui roule avec sa trottinette tranquillement. Tout d'un coup, il a perdu le contrôle", nous indique-t-il. Selon lui, cette chute s'explique par le fait que "la trottinette s'est subitement bloquée".Impossible cependant de vérifier ces dires à l'heure où nous écrivons ces lignes. "Il est tombé par terre et sa tête s'est cognée contre une barre en métal", ajoute-t-il.

Ce dernier nous affirme qu'après sa chute, la victime ne bougeait plus. Il nous indique avoir pu constater une fracture "au niveau de son crâne".