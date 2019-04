Un incendie à l'hôpital Saint-Jean à Bruxelles: le feu s'est déclaré dans une chambre du 8ème étage

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus dans la nuit de mardi à mercredi à l'hôpital Saint-Jean, boulevard du Jardin Botanique à Bruxelles, pour un incendie qui s'est déclaré dans une chambre du 8e étage, a déclaré à l'agence Belga Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. Le feu a rapidement été maîtrisé et personne n'a été blessé.



"Nous avons été appelés mercredi peu après minuit pour un incendie à l'hôpital Saint-Jean. Le feu s'était déclaré dans une chambre au 8e étage, dans le service des soins palliatifs", a expliqué Walter Derieuw."Le personnel avait déjà entamé l'extinction du feu et nous avons pris le relais. Aucune personne n'a été blessée, mais trois patients ont dû être relogés dans d'autres chambres. Nous avons quitté les lieux vers 1h00 du matin", a poursuivi le porte-parole.La cause de l'incendie est pour l'instant inconnue.