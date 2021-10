Un incendie dans une résidence étudiante à Saint-Gilles fait un blessé

Un incendie s'est déclaré dans une résidence étudiante à Saint-Gilles, dans la nuit de samedi à dimanche. Un étudiant a été pris dans la fumée et a dû être hospitalisé, ont indiqué les pompiers de Bruxelles.

Le feu s'est déclaré vers 01h30 dans une des pièces du premier étage. Les pompiers ont pu éteindre le feu mais la pièce a été gravement endommagée. Il y avait également des dégâts d'eau dans les parties communes du rez-de-chaussée. L'étudiant qui se trouvait dans la chambre touchée avait inhalé de la fumée et a dû être emmené à l'hôpital pour y être soigné. Les autres étudiants ont pu regagner leurs chambres après qu'elles aient été ventilées et que les pompiers aient vérifié les niveaux de CO.