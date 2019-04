Un incendie ravage un immeuble à Etterbeek: une victime découverte parmi les décombres

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés ce dimanche à 22h27 pour un incendie dans un immeuble de six étages situé dans la rue de l'Escadron, à Etterbeek. Un fort dégagement de fumée provenant d'un appartement situé au cinquième étage a été constaté.



"Vu la présence d'une porte blindée, le feu a été attaqué via l'échelle aérienne par les fenêtres. Une fois la porte forcée, l'incendie a été rapidement maîtrisé. Tout l'appartement était rempli d'objets de toutes sortes, ce qui a rendu la progression difficile", nous a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers.



Parmi les décombres, les hommes du feu ont découvert la dépouille carbonisée d'une victime. "Le corps a été laissé sur place pour l'enquête des autorités judiciaires", a précisé Walter Derieuw. "Une auto-pompe est restée sur place jusqu'à 04h45 pour combattre une reprise éventuelle, vu le grand nombre d'objets stockés dans le domicile. Les reste des véhicules a quitté les lieux du sinistre vers 01h00. Les compteurs de gaz et d'électricité du 3, 4 et 5ème ont été fermés et scellés", a-t-il encore confié.





Des habitants relogés



Les autres habitants de l'immeuble avaient déjà évacué les lieux avant l'arrivée des pompiers. "L'appartement sinistré est inhabitable, ainsi que les domiciles du 3ème et 4ème étage (dégâts des eaux). Les pompiers ont essayés de préserver les appareils électroniques des appartements concernés. Les locataires concernés seront relogés par les services communaux et la police", ajoute le porte-parole des pompiers.



La cause de l'incendie reste inconnue.