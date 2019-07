Un incendie s'est déclaré cette nuit dans un immeuble boulevard du Midi à Bruxelles: plusieurs personnes évacuées

Un incendie s'est déclaré dimanche, vers 01H45, dans un immeuble de trois étages situé sur le boulevard du Midi à Bruxelles, indique Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de la capitale.

Le feu s'est déclaré dans le local où se trouvent les compteurs d'électricité. Comme les portes des caves étaient ouvertes, il y a eu un important dégagement de fumée dans le bâtiment. Des habitants n'ont dès lors pas réussi à atteindre la porte de sortie de l'immeuble. Ceux de l'arrière-maison ont, eux, pu sortir sans attendre les secours.





Les conduites d'eau ont éclaté avec la chaleur



Une personne située au 2e étage a été sauvée par l'auto-échelle et cinq autres ont été accompagnées par les pompiers dans les escaliers. Ces derniers avaient branché des masques supplémentaires sur leurs bouteilles d'oxygène. Les six personnes évacuées et celles qui avaient pu sortir par leurs propres moyens, soit douze personnes au total, ont été examinées par le médecin du SMUR (service mobile d'urgence et de réanimation) pour vérifier qu'elles n'avaient pas été intoxiquées par les fumées.

Aucune d'entre elles n'a dû être emmenée à l'hôpital. Les conduites d'eau ont éclaté avec la chaleur. Le gaz, l'électricité et l'eau ont été coupés dans tout l'immeuble. Le bâtiment a été déclaré inhabitable. Des réparations doivent en effet être réalisées sur ces conduites et les importants dégâts causés par les fumées doivent être nettoyés.