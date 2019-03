Un incendie s'est déclaré hier dans un appartement à Ixelles: "Il semble qu'il y ait eu un souci électrique"

Les pompiers sont intervenus pour un incendie dans un appartement de la rue Goffart à Ixelles, mardi à 12h49, a confirmé à l'agence Belga Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. L'occupante des lieux a été évacuée et l'incendie a rapidement été sous contrôle.



"L'incendie est probablement de cause accidentelle. Il semble qu'il y ait eu un souci électrique", a expliqué Walter Derieuw. "Par ailleurs, une personne est intervenue avant l'arrivée des pompiers et a pu éteindre le feu", a-t-il ajouté.

L'incendie s'est déclaré dans la cuisine. L'occupante des lieux, qui y vivait seule, a pu être évacuée à temps et l'incendie a pu être maîtrisé.