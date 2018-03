Un incendie se déclare à Molenbeek: "Une maison est en feu, espérons qu'il n'y ait pas de victime"

Un incendie s'est déclaré ce jeudi aux alentours de 18h dans la chaussée de Gand à Molenbeek-Saint-Jean, à quelques pas d'un magasin Lidl et d'une station-service Q8. "Une maison est en feu. Pompiers et policiers sont intervenus direct. Espérons qu'il n'y ait pas de victime", nous a envoyé un témoin via notre bouton orange Alertez-nous.



Des ambulances et un SMUR ont ensuite été déployés dans le cas où des personnes auraient été bloquées à l'intérieur du bâtiment.



Les pompiers du Service d'incendie et d'aide médicale urgente en région bruxelloise nous confirment le feu, mais n'étaient pas en mesure d'en dire davantage pour l'instant. L'intervention est toujours en cours.