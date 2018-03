Un incendie ravage un appartement à Molenbeek: les pompiers sauvent deux adultes et trois enfants des flammes

Un incendie s'est déclaré ce jeudi peu après 18h dans la chaussée de Gand à Molenbeek-Saint-Jean, à quelques pas d'un magasin Lidl et d'une station-service Q8. "Une maison est en feu. Pompiers et policiers sont intervenus direct. Espérons qu'il n'y ait pas de victime", nous a envoyé un témoin via notre bouton orange Alertez-nous.



Les secours se sont très rapidement rendus sur place. "Les pompiers ont sauvé cinq personnes. Ils ont extrait deux adultes et trois enfants de l'appartement. Ils ont été emmenés à l'hôpital pour un contrôle de routine. Ils sont très légèrement intoxiqués", nous a indiqué Pierre Meys, porte-parole du Service d'incendie et d'aide médicale urgente en région bruxelloise.



L'incendie a été maîtrisé vers 18h45. Les secours devaient encore déblayer les décombres avant de lancer l'analyse pour déterminer la cause du feu.