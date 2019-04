Un incendie se déclare à Molenbeek: plusieurs personnes intoxiquées et 6 perroquets morts

Un incendie s'est déclaré jeudi vers 14H48 rue de la Colonne à Molenbeek-Saint-Jean, a indiqué jeudi vers 15H20 le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Plusieurs personnes ont été intoxiquées par les fumées et ont été vues par le médecin sur place. Aucune évacuation vers les hôpitaux n'a été requise. De plus, six perroquets ont péri dans l'incendie.



L'incendie a eu lieu à proximité d'un garage, mais celui-ci n'a pas été touché par l'incendie. Un immeuble avec des habitations à l'avant donne accès via deux portes de garage à une cour où se trouve un arrière-bâtiment qui faisait office de dépôt. Il était rempli de vêtements. A côté de ce dépôt, il y avait encore un domicile unifamilial où vivait une famille.





Une auto-pompe envoyée en renfort



Le feu s'est déclaré dans le bâtiment faisant office de dépôt. L'origine exacte de l'incendie n'a pas encore été déterminée. L'habitation unifamiliale a également été touchée par le feu. Toutes les personnes avaient évacué les lieux avant l'arrivée des pompiers. Une dizaine d'occupants étaient sur place. Parmi eux, des habitants des appartements du côté rue et de l'habitation unifamiliale ont été intoxiqués par les fumées. Ils avaient essayé d'éteindre eux-mêmes l'incendie.

Une auto-pompe a été demandée en renfort pour remplacer les pompiers en intervention dont les réserves des appareils respiratoires étaient épuisées. La reconnaissance des lieux est particulièrement compliquée dans ce type de site industriel qui comporte de nombreuses annexes. Au total, deux autos-échelles et trois autos-pompes ont été mobilisées sur place. Les pompiers ont commencé à quitter les lieux vers 17H00.

L'entrepôt est hors d'usage. Les occupants des appartements peuvent regagner leurs logements. L'état de l'habitation unifamiliale n'a pas été précisé.