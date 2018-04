Un incendie se déclare au coeur de Bruxelles près de la Bourse

Plusieurs témoins ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous ce vendredi vers 19h45 pour un dégagement de fumée à Bruxelles. "Incendie à la Bourse!", nous a écrit Eve. "Il y a un hélico au-dessus de la Bourse, c'est quoi?", nous a demandé un autre témoin. "Incendie du côté de la Bourse", a confirmé Adil.



Contacté par nos soins, le porte-parole du SIAMU, le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente à Bruxelles, nous confirme l'information. "L'incendie s'est déclaré sur la terrasse d'un duplex situé aux cinquième et sixième étages d'un bâtiment à six niveaux. Le feu s'est propagé à des objets qui étaient sur la terrasse. Vu qu'une fenêtre était ouverte, il y a des dégâts de fumée à l'intérieur. Heureusement, il n'y a aucun blessé", nous a indiqué Pierre Meys vers 20h45.



D'après les vidéos que nous ont envoyé plusieurs personnes présentes sur place, les camions de pompier ont dû emprunter le chantier situé sur le boulevard Anspach. Pierre Meys confirme les difficultés rencontrées. "Le boulevard Anspach était totalement impraticable pour les camions. Les pompiers ont vu le feu pendant plusieurs minutes avant de savoir y accéder. Ils ont finalement réussi à démonter des barrières de chantier pour arriver jusqu'à l'incendie et le maîtriser", a-t-il commenté.