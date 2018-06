Un incendie se déclare dans un restaurant au coeur de Bruxelles: aucun blessé

Un incendie s'est déclaré vendredi vers 14h30 dans les cuisines d'un restaurant de la rue Saint-Laurent à Bruxelles. Il n'y a pas eu de blessé, indique la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue.

Des témoins nous ont prévenus via le bouton orange Alertez-nous: un incendie s'est déclaré dans un bâtiment de la rue Saint-Laurent à Bruxelles, ce vendredi vers 14h30.



Photo envoyée via Alertez-nous par Vincent



Les pompiers du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) de la Région de Bruxelles-Capitale confirment les faits. "Un début de feu s'est effectivement produit dans un restaurant de la rue. L'incendie a été très rapidement éteint. Les pompiers sont déjà rentrés et il n'y a aucun blessé", nous a précisé Pierre Meys, porte-parole du SIAMU, vers 15h30.



L'incendie a causé des dégâts limités mais le restaurant ne pourra toutefois pas rouvrir ses portes ce vendredi.





Photo envoyée par Christophe