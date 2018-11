Un incendie se déclare dans un entrepôt près de l'abattoir de Bruxelles

Un incendie s'est déclaré dans un entrepôt d'Anderlecht situé dans la chaussée de Mons, au n°141, près de l'abattoir de Bruxelles, ce lundi entre 14h et 15h. La fumée qui s'est dégagée de l'incendie a été visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Jean-François nous a transmis une photo via le bouton orange Alertez-nous:



Contactés par nos soins, les pompiers nous indiquent être sur place pour combattre les flammes. "Le feu n'est pas encore sous contrôle. Deux autopompes et deux échelles sont sur les lieux, et une échelle et une autopompe ont été demandés en renforts. Cela permettra de combattre l'incendie par différents endroits", a expliqué Walter Drieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, vers 15h. "Il n'y a pas de blessé pour l'instant", a-t-il ajouté.



Le contenu de l'entrepôt n'est pas encore connu pour l'instant.