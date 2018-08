Un incendie se déclare dans une habitation de Jette

Un incendie s'est déclaré dans la rue Léopold Ier à Jette ce vendredi après-midi vers 15h. François nous a prévenus via le bouton orange Alertez-nous. Le feu a touché la cave du bâtiment et a été rapidement maîtrisé par les pompiers. Deux personnes ont été légèrement intoxiquées.



Les causes de l'incendie ne sont pas encore déterminées.



Photos envoyées via Alertez-nous.