Incendie rue des tanneurs à Bruxelles: "Deux personnes ont sauté par la fenêtre, elles sont à l'hôpital"

Un incendie s'est déclaré rue des tanneurs à Bruxelles ce lundi matin vers 09h20. Le feu a pris dans un bâtiment de 3 étages. "Le quartier est bouclé", nous décrivait vers 10h30 Laurent, un témoin, via le bouton orange Alertez-nous. Selon le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw, il s'agit d'un incendie limité, rapidement maîtrisé par la première autopompe arrivée sur place. Néanmoins, la fumée dégagée dans l'escalier fut importante, ce qui pourrait expliquer pourquoi deux personnes ont sauté par la fenêtre alors qu'elles n'étaient pas en danger immédiat. Ces deux personnes sont blessées (l'une plus gravement que l'autre) et ont été emmenées à l'hôpital.

Les autres occupants de l'immeuble ayant dû quitter leur logement peuvent le regagner. Le porte-parole des pompiers livre par ailleurs un conseil: si la fumée empêche d'emprunter les escaliers pour évacuer, les habitants sont invités à signaler leur présence aux pompiers à la fenêtre. Les pompiers évacueront les personnes à l'aide de l'auto-échelle ou conseilleront à ces personnes de rester chez elle étant donné qu'il n'y aucun danger immédiat.

L'origine de l'incendie est encore à déterminer.