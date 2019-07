Une incroyable Lamborghini transformée en Batmobile traverse la Belgique et... se fait contrôler par la police

Scène surréaliste dans les rues de Bruxelles, la nuit dernière. Une voiture immatriculée aux Emirats Arabes Unis a fait sensation. Une Lamborghini transformée en Batmobile a traversé la capitale belge, et s'est fait contrôler par la police.

Plusieurs photos ont été postées sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur le groupe Facebook assez populaire baptisé Alertes Contrôles De Police – Infos Bruxelles. Dès minuit, dans la nuit de mercredi à jeudi, des personnes ont croisé ce bolide digne d'un vrai film de Batman (un peu plus petite tout de même que dans les derniers films).

Peu d'informations vérifiées circulent au sujet de cette voiture. Basée sur une Lamborghini Gallardo, la voiture aurait été transformée à grands frais pour ressembler à cette Batmobile. Il semble que "Team Galag" serait à l'origine de cette transformation, qui date d'il y a quelques années. En effet, sur YouTube ou même sur de nombreux sites, on se rend compte que la voiture a déjà été aperçue à de nombreuses reprises, en Europe et ailleurs. Elle peut probablement être louée pour des évènements.

D'après les commentaires et photos de la publication Facebook concernant son passage à Bruxelles, elle aura déjà roulé en Belgique il y a deux ans, et serait arrivée hier chez nous via le port d'Anvers. Elle a passé la nuit et la matinée dans la capitale, on ignore tout des raisons de sa présence.

Elle a déjà été aperçue en France et contrôlée par la police (émission télévisée de 2017). Un YouTuber a eu l'occasion de rouler avec et la dévoile entièrement en français dans cette vidéo.

Nous avons contacté la police pour en savoir plus au sujet de leur intervention, et nous mettrons à jour cet article. Il est possible que la voiture ne réponde pas aux normes d'homologation européenne ou belge.