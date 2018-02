Incendie dans un magasin de meubles dimanche matin à Bruxelles: les enquêteurs sur une PISTE CRIMINELLE

L'incendie qui a ravagé dimanche matin un dépôt et un magasin de meubles situés aux abords immédiats de la place Sainctelette à Molenbeek-Saint-Jean est, selon toute vraisemblance, d'origine criminelle. C'est ce qu'il ressort lundi des premières constatations de l'expert du parquet de Bruxelles, qui a découvert sur place quatre foyers différents. Aucun suspect n'a pour le moment été identifié, a-t-on par ailleurs appris lundi.



Les pompiers de Bruxelles avaient été appelés vers 10h00 dimanche pour cet incendie. Les hommes du feu se sont retrouvés très rapidement sur les lieux du sinistre, leur caserne ne se trouvant pas très loin. Ils ont tout de même dû appeler du renfort et une quarantaine de pompiers ont dû batailler contre le feu à l'aide de quatre autopompes et de trois camions dotés d'une grande échelle. L'incendie a finalement été maîtrisé vers 11h30 mais tant le magasin que le dépôt ont été entièrement détruits. Le patron de l'établissement, pris par la fumée, a été grièvement blessé.

"L'expert en incendie s'est rendu sur place lundi avec un chien spécialisé en détection et a découvert quatre foyers", explique-t-on au parquet de Bruxelles. "Cela indique un incendie criminel. L'enquête se poursuit mais, pour le moment, aucun suspect n'a été identifié."