Un millier de valises attendent leurs propriétaires à Brussels Airport: "Nous avons résorbé notre retard"

Lundi matin, un millier de valises environ attendaient toujours leurs propriétaires à Brussels Airport, indique l'aéroport. Samedi, une panne de trois heures d'un des tapis de transport des bagages avait perturbé le déroulement des opérations.



"Il y avait au départ 2.000 à 3.000 valises à acheminer mais nous avons résorbé ce retard pour une bonne partie dimanche", précise la porte-parole de Brussels Airport, Nathalie Pierard. Des 1.000 bagages résiduels, "environ 70%" pourront être amenés à destination lundi", poursuit-elle. Il y aura donc en principe encore quelque 300 valises en attente à l'aéroport mardi matin. Le problème technique survenu samedi étant réglé, il ne devrait plus y avoir de soucis pour les voyageurs embarquant lundi. Les passagers qui attendent toujours leurs valises sont priés de prendre contact avec leur compagnie aérienne.

De son côté, Vemke Lemmes, la porte-parole de Brussels Airlines (une des compagnies touchées), ajoute que "plusieurs centaines de bagages de voyageurs sont encore à Bruxelles et vont partir aujourd’hui via des vols de Brussels Airlines mais aussi via d’autres compagnies". "On a mis un maximum de personnes dessus", assure-t-elle.