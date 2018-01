Un mois après l'explosion sur la place Flagey, des débris sont toujours là: encore une histoire belge?

Le 20 décembre dernier, une boite de dérivation a explosé sur la place Flagey à Bruxelles. L'incident n'a pas fait de victime, mais la place est toujours jonchée de débris. La commune d'Ixelles estime avoir pris ses responsabilités dès le soir-même des faits et déclare être sans nouvelle de la Région concernant l'enlèvement de ces décombres.



"Dès le soir de l'incident, les lieux avaient été sécurisés par les services communaux et le lendemain, la commune convoquait une réunion en présence d'un représentant de la Région. Il y a été convenu que la Région renforce la sécurité par la mise en place de barrières plus hautes, et qu'elle procède au déblaiement des débris ainsi qu'au nettoyage de la place", indique le service de presse de la commune d'Ixelles. "La commune avait aussi dépêché un expert pour faire la lumière sur l'origine de l'accident. L'expertise ayant déjà eu lieu, et ce en présence de la Région, rien ne justifie que les décombres n'aient pas encore été évacués. Afin d'avancer au plus vite, la commune a interpellé par deux fois le ministre Pascal Smet en lui envoyant des courriers, le dernier datant du 11 janvier. Aucune réponse n'a pour le moment été apportée".





La place dans le noir tous les soirs depuis un mois...



La bourgmestre d'Ixelles, Dominique Dufourny (MR), précise que la Région avait d'emblée marquée son accord quant à l'enlèvement des débris puisqu'elle est gestionnaire de la place. Par ailleurs, des riverains ont signalé un problème lié à l'électricité, s'étonnant que les luminaires ne fonctionnent pas le soir venu. Il apparaît que les câbles d'alimentation ont été sectionnés à la suite de l'accident du 20 décembre, pour des questions de sécurité.



La Région et Sibelga seraient à l'étude de solution. "Il y a urgence et j'espère qu'une intervention rapide pourra être programmée par la Région. Nous ne pouvons pas laisser la place dans le noir", conclut Dominique Dufourny.