Un mois après la zone 30 à Bruxelles, la ministre fait un premier bilan: "Le temps de parcours n'a pas augmenté"

La ministre bruxelloise de la mobilité Elke Van den Brandt dresse un premier bilan positif, un mois après l'introduction de la zone 30 dans la capitale. Elle précise que la vitesse a diminué partout et pas uniquement dans les portions limitées à 30km/h.

Partout, on se dirige vers des chiffres qui indiquent que les gens roulent moins vite. "Les gens roulent environ 9% moins vite et le temps de parcours n'a pas augmenté. Pour l'instant, les chiffres sont assez positifs et le démontrent. On va attendre encore un peu pour tirer une vraie conclusion", indique la ministre sur Bel RTL. "Ce n'est pas si surprenant pour nous car à Grenoble (France) où ils ont pris la même mesure mais depuis plus longtemps, ils ont constaté le même impact. Il y a moins de vitesse en général, moins de bruit donc un apaisement dans la ville sans que les temps de parcours aient vraiment augmenté."