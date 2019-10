Un "monde des merveilles" en Lego: l’exposition "Bricklive" revient à Bruxelles, 2 fois plus grande que la dernière fois

Deux ans après une première édition, l’exposition “Bricklive” revient à Bruxelles. L’événement s’installe du vendredi 25 octobre au dimanche 3 novembre, à Tour & Taxis.

Pas moins de cinq millions de petites briques seront disséminées sur une surface de 8.000 mètres carrés, soit une surface deux fois plus grande que celle de l'exposition “Bricklive”organisée en 2017.



Il y a vingt-deux espaces interactifs, quatre robots dotés d’intelligence artificielle et sept sculptures grandeur nature.



"On trouve de tout. C'est comme un parc d'attraction. Les amateurs et les enfants ont à leur disposition beaucoup plus de Lego que chez eux. L'idée c'est que le visiteur puisse rester facilement de 4 à 6 heures", raconte Mario Iacampo, organisateur de Bricklive, au micro de notre journaliste Clémence Kreit.



Bricklive expose des statues professionnelles et les plus belles créations des fans de Lego. "La dernière fois on avait un thème de jardin zoologique. Cette fois, on a un peu le monde des merveilles", explique Mario Iacampo.

Petits et grands enfants pourront aussi s’y essayer à des chorégraphies, nager dans des piscines de briques, construire et tester leur voiture de course, enquêter dans une escape room, jouer à des jeux vidéo, découvrir la réalité augmentée ou apprendre la programmation de robots.