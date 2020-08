Un nouveau pont se construit à Bruxelles, reliant Tour & Taxi à la Gare du Nord

Les structures métalliques du pont Suzan Daniel, qui enjambera le canal de Bruxelles en reliant Tour & Taxis et la gare du Nord, sont arrivées dans la capitale par bateau jeudi, au quai des Péniches. Le pont devrait être opérationnel l'été prochain.



Le futur pont qui passera au-dessus des quais est spécifiquement destiné aux piétons, aux cyclistes et aux transports en commun. Il permettra aux usagers d'emprunter un itinéraire plus court. Deux zones de circulation seront aménagées sur le pont de 200 mètres de long: une voie de sept mètres de large pour les transports en commun ainsi qu'une zone cyclable et piétonne de six mètres de large.

Le pont a été baptisé Suzan Daniel en l'honneur de la militante LGBT. Les travaux devraient être terminés d'ici l'été 2021. Le prix du projet, études comprises, s'élève à 9,4 millions d'euros, rapporte Beliris.