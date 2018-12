Un nouveau rassemblement de gilets jaunes annoncé samedi à Bruxelles

Selon plusieurs informations qui circulent sur les réseaux sociaux, certains groupes de gilets jaunes appellent à un nouveau rassemblement samedi au rond-point Schuman à Bruxelles. La police locale précise toutefois n'avoir reçu aucune demande d'autorisation de manifester de leur part.

D'après un des groupes Facebook des gilets jaunes, certains de ces derniers appellent à un rassemblement samedi prochain sur le rond-point Schuman à 11h00. Cette manifestation se ferait en collaboration avec des groupes de Charleroi, Mons, Liège, Namur, Tournai et Bruxelles, mais également des motards, camionneurs et agriculteurs.

Parmi les revendications affichées sur cette page Facebook, on retrouve l'exigence d'une double indexation immédiate des salaires, d'une augmentation des salaires minimaux au seuil de pauvreté, d'une introduction du droit du peuple à révoquer ses élus ainsi qu'à celle du référendum.

La baisse des accises et de la TVA sur l'électricité, l'augmentation de l'offre de transports publics, la démocratie participative et l'institution de lieux d'expression du pouvoir citoyen, le renforcement des services publics, la fin des coupes budgétaires et des investissements conséquents dans la lutte contre la fraude fiscale comptent également parmi leurs demandes.

Sur un tract publié dimanche par Sudpresse, un groupe de gilets jaunes français appelle lui aussi à une manifestation samedi prochain devant le Parlement européen, pour rappeler que "la misère sociale est mondialisée", et que manifester à Bruxelles "montre aux Européens qu'ils doivent eux aussi porter le gilet pour leurs droits".