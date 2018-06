Un obus de la Seconde Guerre mondiale a été désamorcé durant la nuit à Brussels airport

Un obus de la Seconde Guerre mondiale a été désamorcé "en toute sécurité" à Brussels airport dans la nuit de vendredi à samedi, indique l'aéroport dans un communiqué. L'engin a été retrouvé lors de travaux d'excavation sur le tarmac de l'aire de stationnement 3.



Le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs de l'armée belge (SEDEE) a neutralisé l'obus sans difficulté. "L'endroit où la bombe a été découverte se trouvait à distance de sécurité des bâtiments et des opérations pour les passagers", assure Brussels airport.





L'obus ne présentait aucun danger pour les passagers et le personnel

Les travaux ont été interrompus et sur instruction du SEDEE, un périmètre de sécurité de 100 mètres a été préventivement installé autour de l'obus.

"Après inspection de l'obus, le SEDEE a confirmé que l'obus ne présentait aucun danger pour les passagers, les travailleurs aéroportuaires et les opérations aéroportuaires", souligne encore le communiqué.