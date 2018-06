Un octogénaire décède lors d'un incendie à Schaerbeek

Un homme âgé de 87 ans a perdu la vie lors d'un incendie qui s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi à Schaerbeek. Les causes de son décès ne sont pas encore connues, une autopsie a été ordonnée. Selon les premiers éléments de l'enquête, son matelas a pris feu, a indiqué jeudi après-midi le parquet de Bruxelles.



La police locale a été appelée vers 04h20 pour un incendie dans un immeuble situé au 115 rue Verbist, à Schaerbeek. Les agents ont découvert le corps sans vie de l'octogénaire au deuxième étage du bâtiment. Le laboratoire de la police fédérale, un expert en incendie et un médecin légiste sont descendus sur place. Le médecin légiste procédera vendredi à une autopsie afin de déterminer la cause du décès de la victime. Une enquête de voisinage est en cours, de même que l'analyse d'images de vidéosurveillance.