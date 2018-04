Un papa et son enfant ont été renversés par une voiture au croisement de l'avenue Chazal et du boulevard Lambermont à Schaerbeek, mardi vers 15h30. "Je viens de passer avec le bus 65 à Chazal, il y a un terrible accident", a indiqué un témoin via notre bouton Alertez-nous.

Les deux victimes ont été transportées à l'hôpital. Elles sont légèrement blessées.

La conductrice de la voiture, légèrement blessée également, a aussi été évacuée en milieu hospitalier.