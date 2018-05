Périmètre de sécurité à Etterbeek mercredi soir: une femme a été retrouvée morte, 2 suspects déjà interpellés

C'est une exclusivité RTLinfo.be: vous nous avez contactés ce mercredi soir à 23h30 via le bouton orange Alertez-nous pour nous signaler qu'"un périmètre de sécurité était établi 43, rue des Platanes à Etterbeek". A l'intérieur des rubans déployés par la police, "se trouvait une voiture avec des plaques étrangères".



Ce jeudi après-midi, le parquet de Bruxelles nous a donné plus de précisions sur les faits. "Ce mercredi soir vers 20h35, le corps sans vie d'une dame, B., âgée de 21 ans, a été découvert dans une habitation de la rue des Platanes. Le parquet de Bruxelles a requis un médecin légiste et le laboratoire de la police fédérale pour effectuer les premières constatations", a indiqué Denis Goeman, du parquet de Bruxelles. Suite à cela, le procureur du roi a saisi un juge d'instruction du chef d'assassinat et ils sont descendus sur les lieux.



"À ce stade de l'enquête, deux suspects ont déjà pu être interpellés. Ce sont deux hommes. Le premier, E. M., est né en 1999. Le second, P. R., est né en 1994. Ils seront entendus dans un délai de 48 heures par le juge d'instruction. Dans ce délai, il décidera s'ils les inculpe du chef d'assassinat", a conclu Denis Goeman.



Des témoins nous indiquaient que l'affaire pourrait être liée au milieu de la prostitution.