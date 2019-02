Un piano installé en gare de Bruxelles-Nord pour "créer une atmosphère positive", mais pas seulement…

Jusqu'au 28 février, un piano prend place en gare de Bruxelles-Nord. Les pianistes de tout niveau sont invités à venir y jouer. Le but ? "Créer une atmosphère positive et créer des liens entre les voyageurs", explique Elisa Roux, porte-parole de la SNCB, à notre journaliste Clémence Kreit. Outre l'ambiance détendue, ce piano permettra aux plus doués de remporter des cadeaux non négligeables…

Les musiciens sont invités à se faire filmer puis à poster leur vidéo sur la page Facebook de l'événement. Le pianiste qui remportera le plus de "Like" se verra offrir un Rail Pass d'une valeur de 77€. Après son passage en gare du Nord, le piano sera installé à Liège, Namur, Tournai… "Ensuite, les meilleures vidéos de chaque gare seront postées sur un minisite internet", ajoute Elisa Roux. Un vote est alors organisé en ligne pour désigner le participant qui remportera un piano.