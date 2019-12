Un piéton percuté par un bus à Uccle: ses jours seraient en danger

Un piéton a été hospitalisé dans un état grave jeudi matin, après avoir été heurté par un bus de la Stib sur un passage pour piétons au carrefour entre la place Saint-Job et la chaussée de Saint-Job à Uccle, a indiqué Laurent Masset, porte-parole de la zone de police Marlow (Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem), confirmant une information de la Dernière Heure.



"L'accident s'est produit jeudi vers 08h50, au carrefour entre la place Saint-Job et la chaussée de Saint-Job à Uccle. Une personne qui traversait sur un passage pour piétons a été renversée par un bus de la Stib. Les secours sont intervenus très rapidement et la victime a été emmenée à l'hôpital. Ses jours sont en danger", a déclaré Laurent Masset. "Sa famille a été avertie et le service d'aide aux victimes est à sa disposition", a-t-il ajouté. Un périmètre de sécurité a été dressé et est toujours maintenu étant donné qu'un expert est descendu sur place. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident.