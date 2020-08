Un policier blessé à Ganshoren par des jets de projectiles: la police arrête trois individus qui s'étaient cachés dans des buissons

Des policiers en intervention à Ganshoren ont été la cible de jets de projectiles dans la nuit de vendredi à samedi, a annoncé samedi la zone de police Bruxelles-Ouest. Un policier a été légèrement blessé. Trois personnes ont été interpellées au cours de la nuit, a précisé la zone de police.

Les faits se sont déroulés vers minuit avenue Van Overbeke, à Ganshoren. Une première équipe de police, arrivée sur les lieux pour un tapage nocturne, a été la cible de jets de bouteilles et de pierres. Par la suite, un second appel a été reçu pour des faits similaires et plusieurs équipes de police se sont rendues sur place et ont ratissé les lieux. "Trois jeunes adultes (entre 18 et 22 ans) sont sortis des buissons et (ont été) privés de liberté lorsqu'ils prenaient la fuite à pied. Ils sont mis à disposition du parquet de Bruxelles et seront poursuivis pour coups et blessures volontaires envers la police", précise la zone de police.

Un policier a été légèrement blessé et plusieurs véhicules endommagés.