Un pompier agressé lors d'une intervention à Laeken

Un pompier a été agressé dans la nuit de vendredi à samedi à Laeken par un jeune homme, a indiqué le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. L'homme du feu a reçu un coup de poing et a repoussé son agresseur. Le pompier est en incapacité de travail pour au moins une semaine. "La direction a introduit une plainte contre l'agresseur afin de faire toute la lumière sur cet incident et éviter toute forme d'impunité", a précisé M. Derieuw. Les pompiers bruxellois ont dû intervenir vendredi soir à deux reprises à la Cité modèle; une première fois pour un feu de poubelle à 22h05 et une deuxième vers 22h40 pour un container de PMC en feu. Selon les secours, il y avait plusieurs groupes de jeunes dans le quartier, en raison du beau temps mais aussi du feu d'artifice tiré depuis le Palais 5 du Heizel. "En fin d'intervention, un pompier était en train d'enrouler la lance d'incendie lorsqu'il a été accosté par l'une des personnes présentes. Après un court échange verbal, celle-ci est partie puis est subitement revenue en arrière pour taper sur l'épaule du pompier. Ce dernier s'est retourné et a reçu un coup de poing au visage. Le pompier a repoussé son agresseur; tous deux ont perdu l'équilibre et sont tombés dans un escalier." L'agresseur a ensuite été maîtrisé par les autres sapeurs jusqu'à l'arrivée de la police.

Les deux ont ensuite été emmenés à l'hôpital. "Le pompier aurait perdu une dent et est en incapacité de travail jusqu'à la fin du mois au moins. Il a été décidé de faire appel à la police pour toute autre intervention de nuit dans le quartier. La direction condamne fermement toute forme d'agression contre ses pompiers et exprime son soutien au personnel de terrain", a conclu le porte-parole.