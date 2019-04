Un présumé cambrioleur en fuite appréhendé sur le ring de Bruxelles: un hélicoptère et un chien pisteur ont été déployés

A l'issue d'une course-poursuite, la police locale de la zone Zennevallei (Hal/Beersel/Leeuw-Saint-Pierre) a interpellé la nuit dernière un homme soupçonné d'avoir commis un cambriolage dans une entreprise. Un hélicoptère de la police fédérale et un chien ont aidé à sa traque mais deux autres suspects ont tout de même pris la poudre d'escampette.



Vers 2h00, dans la nuit de mardi à mercredi, une patrouille a repéré le véhicule. Lorsqu'ils ont voulu contrôler celui-ci, la voiture a pris la fuite. La patrouille a eu le temps de relever la plaque et de s'apercevoir qu'il s'agissait d'un véhicule volé.Une course-poursuite s'en est suivie, à l'issue de laquelle la voiture a pu être coincée sur le ring de Bruxelles.

Les trois occupants ont cependant pris leurs jambes à leur cou. Un hélicoptère et un chien pisteur sont alors intervenus en renfort et un homme a finalement pu être intercepté mais pas ses comparses. Le véhicule avait été volé à Waterloo fin janvier. Du matériel de cambriolage et des effets volés y ont été retrouvés.