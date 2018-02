Nez cassé et fracture de l'arcade sourcilière: un professeur tabassé par un élève dans une école de Bruxelles

Lundi,un élève a tabassé un professeur en pleine classe lors d'un cours donné à l'Athénée Rive Gauche de Laeken. L'agression a été filmée et postée sur Youtube. Sur ces images, on voit le professeur de la section "équipement en bâtiment" se faire rouer de coups près du tableau... Il avait simplement demandé à son agresseur de s'asseoir. Un jeune tente, en vain, de s'interposer, mais à part lui, personne ne bouge. L'enseignant s'en sort avec le nez cassé et une fracture de l'arcade sourcilière. Il est actuellement en incapacité de travail pour une durée indéterminée.

Les faits se sont produits lundi, mais selon Sud Presse- qui a recueilli le témoignage anonyme d'un employé de l'Athénée- il s'agit en fait de la 4ème agression en 2 mois. Ces dernières semaines, un prof a aussi été agressé par un parent, un éducateur a reçu des coups et un enseignant a eu des côtes cassées en tentant de mettre fin à une bagarre.

Le climat sur place serait déplorable et l'établissement ne ferait rien pour y remédier. Le préfet, lui, a été suspendu suite à des irrégularités constatées dans la comptabilité et la gestion des appels d'offres... Et est actuellement remplacé.