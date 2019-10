Un projet d'urbanisation inquiète les habitants de Schaerbeek: 1.600 logements vont être construits sur cet espace vert (vidéo)

Ce jeudi 3 octobre, une enquête publique s'ouvre à propos du développement immobilier de la friche Josaphat.

Selon ce projet d'urbanisation, ce site d'environ 24 hectares devrait accueillir pas moins de 1.600 logements, des écoles, crèches, infrastructures sportives, culturelles, de loisirs, etc. Parallèlement, Beliris, l'opérateur public chargé des investissements en infrastructures du gouvernement fédéral dans la capitale, a lancé mardi 1er octobre un appel à projet pour l'aménagement des espaces verts et publics du futur projet Josaphat.

Ce projet aura un impact évident pour les communes de Schaerbeek et d'Evere et pour les quartiers voisins dont celui de Terdelt. Brigitte Lenoir, responsable du comité de ce quartier, explique au micro de RTL INFO: "On est profondément triste de perdre cette richesse. Je pense que c'est ce dont nous nous rendons tous compte. C'est une richesse pour nous, pour le quartier, mais aussi pour Schaerbeek et pour la ville de Bruxelles".

La mobilité représente une des inquiétudes principales mais le développement durable, la gestion des eaux, la biodiversité, l'architecture, la qualité des espaces verts et des paysages seront autant de sujets abordés par les riverains dans l'enquête publique. L'enquête publique est ouvert jusqu'au mois de décembre.