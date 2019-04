Un quartier de Schaerbeek évacué par la police: un obus de mortier découvert dans un hangar

La rue de Beughem à Schaerbeek a été bouclée par la police ce samedi après-midi. Un témoin nous a prévenus via le bouton orange Alertez-nous. "Déploiement de police, les habitants ont dû quitter leurs maisons. Apparemment une bombe est recherchée", nous a-t-il indiqué.



Contacté par nos soins, un porte-parole de la police a confirmé. "Nous avons été appelés vers 15h30. Un engin potentiellement explosif de type obus de mortier se trouverait dans un hangar. La rue a été fermée et les habitations évacuées. Le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs a été envoyé sur place", nous a précisé le porte-parole de la zone de police Bruxelles Nord.