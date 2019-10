Un quinquagénaire allemand décède dans le parc Royal de Bruxelles

Le corps d'un homme a été retrouvé lundi après-midi dans le parc Royal de Bruxelles, indique le parquet de Bruxelles, confirmant une information de La Dernière Heure et de La Libre Belgique. La personne décédée était de nationalité allemande et avait 58 ans. Le décès semble avoir été causé par un malaise et aucune intervention d'un tiers n'a été relevée.



C'est un passant qui a trouvé le corps. Il a tenté de réanimer la victime, en vain. Un périmètre de sécurité a été établi. Le laboratoire de la police fédérale et un médecin légiste ont été requis sur place. D'après les premiers constats dressés, il n'y aurait pas de traces de l'intervention d'un tiers. Le décès serait survenu à la suite d'un malaise.