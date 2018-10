Un quinquagénaire fonce sur des policiers avec sa voiture pour éviter un contrôle: l'homme a été interpellé

Un homme âgé de 52 ans qui tentait jeudi dernier de se soustraire à un contrôle de police à Bruxelles a foncé délibérément sur des agents. Il a pu être interpellé et a été mis la disposition du parquet, indique lundi la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles.



L'incident s'est produit jeudi dernier sur la place Sainctelette. Des agents de la police locale, qui participaient à une opération de la section Stupéfiants, ont suivi un automobiliste soupçonné d'être impliqué dans une transaction de drogue quelques instants auparavant. Quand les agents ont encerclé le véhicule du suspect avec une voiture, des motos et un vélo, l'homme a fait une brusque marche arrière au cours de laquelle il a heurté deux policiers. Il a ensuite effectué la manoeuvre inverse et a renversé un agent sur un vélo. Le policier a pu toutefois sauter de son deux roues juste à temps. Le suspect a pris la fuite en roulant sur le vélo de l'agent et a encore essayé d'en renverser un autre qui se trouvait sur une moto. Des patrouilles ont été appelées en renfort et ont finalement pu intercepter l'auteur dans la rue de l'Intendant à Molenbeek.



L'homme était en liberté conditionnelle et a été mis à la disposition des autorités judiciaires.