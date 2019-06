Un radar-tronçon installé dans le tunnel porte de Hal surprend les automobilistes

"Saviez-vous qu'un radar-tronçon a été activé à la porte de Hal?", nous envoie François via le bouton orange Alertez-nous, joignant la photo du de la contravention reçue par un ami. D'autres personnes nous ont fait part de la même information.

Bruxelles Mobilité nous confirme, par la voix de sa porte-parole Camille Thiry, que le dispositif a été installé et qu'il est opérationnel depuis le 1er juin. Le radar-tronçon calcule la vitesse moyenne entre deux points, grâce à la reconnaissance des plaques d'immatriculation. Et les automobilistes qui dépassent les 50 km/h sont ainsi "flashés".



Un tunnel accidentogène

"C'est un tunnel qui a été récemment rénové, mais qui reste relativement accidentogène de par sa configuration. C'est donc un tunnel de Bruxelles sur lequel on a une attention particulière", nous indique la porte-parole.

Dans le tunnel Porte de Hal, on dénombre en moyenne 20 accidents par an, nous indique Bruxelles-Mobilité. "La courbe est assez importante, et les accidents qui s'y produisent sont assez graves". Il s'agit du 6e tunnel le plus accidentogène des 26 tunnels que compte la capitale.

Objectif zéro tué

La police fédérale n'a pas souhaité commenter spécifiquement cette installation. La police rappelle qu'elle n'a pas pour objectif de communiquer sur ce type de dispositifs: "Nous avons toute une série de contrôles-trajet qui sont en cours d'installation sur l'ensemble du territoire. Notre objectif, c'est la sécurité routière, et parvenir à l'objectif de zéro tué sur les routes".

D'autres radars-tronçons sont installés en région bruxelloise, entre les tunnels Stéphanie et Bailli, ainsi que sur le boulevard Léopold III.