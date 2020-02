Un receleur d'objets volés arrêté à Anderlecht: la police cherche les propriétaires des nombreux objets trouvés chez lui (photos)

Le lundi 3 février dernier, la Brigade judiciaire centralisée de la police de Bruxelles a arrêté un suspect, F. N., à Anderlecht, nous a indiqué la police locale par communiqué. "Il s'agit d'un receleur actif dans la vente d’objets volés", précise le communiqué. D'après la police, l'arrestation fait suite à une enquête et à l'arrestation d'un autre individu poursuivi pour recel simple.

F. N., 34 ans, a été placé sous mandat d'arrêt. "Dans l’habitation du suspect, la police a retrouvé une quarantaine d’objets d’origine douteuse. Il s’agit, entre autres, d’un vélo, d'objets de vélo et de plusieurs sacs à dos, d'objets électroniques tels que des GPS et des chargeurs pour ordinateurs portables, et d'articles de luxe tels que des montres, des bijoux et des lunettes de soleil, ainsi que des chèques bancaires allemands en blanc", indique la police de Bruxelles.

La police précise que les victimes peuvent retrouver les photos des objets volés sur son site internet (cliquez ici) et contacter les autorités par e-mail: zpz.bruno.press@police.belgium.eu