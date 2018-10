Un sexagénaire grièvement blessé dans un train à Bruxelles-Central

Un homme de 66 ans a été grièvement blessé mercredi lors d'une bagarre survenue mercredi dans un train à la gare de Bruxelles-Central. Il est en effet tombé dans le train sur les individus qui venaient de le voler quelques instants auparavant, et qui l'ont frappé, indique vendredi le parquet de Bruxelles.



Le sexagénaire a été victime d'un vol commis par plusieurs personnes vers 22h00 sur la place d'Espagne et a porté plainte. Une patrouille de police a fouillé les alentours de la gare en sa compagnie mais n'a trouvé aucun suspect. Quand le sexagénaire est ensuite monté dans le train Welkenraedt-Ostende, il est tombé nez à nez avec ses voleurs. Ces derniers l'ont immédiatement agressé et l'ont lourdement frappé avant de prendre la fuite.La police s'est à nouveau rendue sur place mais les suspects avaient déjà disparu. Le parquet de Bruxelles a ouvert une instruction pour vol avec violence commis en bande.