Un touriste violemment agressé dans son hôtel à Bruxelles: deux voleurs ont tenté de dérober sa montre à 30.000 euros

Des policiers de la zone de Bruxelles-Capitale/Ixelles ont arrêté mardi soir deux hommes suspectés d'avoir dérobé avec violence une montre Hublot d'une valeur estimée à environ 30.000 euros, a indiqué jeudi le parquet de Bruxelles. L'un d'eux est déjà connu pour 4 faits de vol aggravé avec violence et un délit de vol à la tire. Les deux suspects, en situation irrégulière sur le territoire, ont reçu une citation directe devant le tribunal correctionel.

La victime est un touriste qui s'est fait agresser devant la porte de son hôtel alors qu'il retournait à sa chambre. Un suspect l'a attrapé par derrière et a tenté, sans succès, de lui retirer la montre du poignet. Son complice est alors venu lui prêter main-forte et a frappé la victime au visage. Ils ont ensuite pris la fuite dans des directions opposées. La victime s'est lancée à la poursuite du suspect en possession de la montre. Il est parvenu à le maîtriser avec l'aide d'un passant et de policiers en patrouille. Le second suspect a également pu être arrêté. Un ami de la victime et des passants l'ont attrapé et maintenu jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre.

La montre a été endommagée au niveau du fermoir. Elle a été restituée à son propriétaire.