"Un train déraille et atterrit sur la chaussée après avoir défoncé le mur de protection" à Schaerbeek: heureusement, il n'y a pas de blessés...

Un train de marchandises a déraillé cette nuit à proximité de la gare de Schaerbeek. Les véhicules ne se sont pas couchés mais ont embouti des voitures en stationnement le long des voies.

Vous étiez nombreux, tôt ce mercredi matin, à prévenir la rédaction d'un "grave accident" de train. "Un train de marchandises déraille et atterrit sur la chaussée après avoir défoncé le mur de protection et percuté plusieurs voitures en stationnement", nous a écrit Philippe vers 5h.

Il s'agissait heureusement d'un train de marchandises. L'accident a eu lieu durant la nuit près de la gare de Schaerbeek, à Bruxelles, indique Thomas Baeken, du gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel. L'accident n'a pas fait de blessés, et le train ne transportait pas de produits dangereux. Les perturbations pour les voyageurs devraient rester limitées.





28 wagons...

Le train comportait 28 wagons et voyageait en direction de Tergnier, en France. Vers 01h20, la locomotive et la première voiture ont déraillé et se sont retrouvées sur la voie publique, sur l'avenue de Vilvorde. La raison précise du déraillement n'est pas encore connue. Infrabel a entamé une enquête, et les autorités compétentes ont été informées.

Le dégagement du train nécessitera encore un certain temps. "Tant que l'enquête est en cours, le train doit rester là pour les constatations nécessaires", indique le porte-parole d'Infrabel. "Ensuite, nous devrons encore vérifier d'éventuels dommages à l'infrastructure".

Localement, les trains peuvent facilement être déviés, et les perturbations devraient rester limitées, insiste-t-il.