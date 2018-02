Un trou de la taille d'un petit appartement apparaît dans une rue de Molenbeek

Une fuite qui s'est produite sur une conduite de distribution d'eau a provoqué lundi un trou de 30 m2 dans la rue Vandenboogaerde à Molenbeek-Saint-Jean, a indiqué mardi une porte-parole de Vivaqua. L'incident n'a pas fait de blessé et les véhicules stationnés à proximité des lieux ont été déplacés.



Une équipe de Vivaqua a été envoyée sur place lundi et a achevé la réparation de la conduite d'eau en soirée. Elle doit toutefois encore vérifier que les égouts n'ont pas été endommagés avant de procéder aux travaux de remblayage de la voirie et de rouvrir la rue Vandenboogaerde à la circulation.