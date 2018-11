Un véhicule de police emboutit d'autres voitures à Schaerbeek et fait des blessés

Après avoir perdu le contrôle, une voiture de police a embouti d'autres véhicules devant le commissariat situé avenue Georges Rodenbach à Schaerbeek. L'accident a eu lieu peu avant 18h ce vendredi soir et trois policiers ont été blessés. Ils ont été emmenés à l'hôpital.

"Un véhicule de notre zone qui partait en intervention urgente avec les sirènes et feux bleus a perdu le contrôle et a embouti des voitures en stationnement", a confirmé la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Nord, à nos confrères de SudPresse. Les causes exactes de l'accident doivent encore être déterminées.