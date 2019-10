Un véhicule en feu sur le Ring de Bruxelles ce jeudi matin: trois bandes bloquées

La circulation est fortement ralentie sur le Ring de la capitale ce jeudi matin à 6h, une période normalement épargnée par les embouteillages. En cause: un véhicule en feu, à hauteur de Dilbeek vers Halle, donc sur le Ring extérieur.

Les trois bandes sont bloquées.

On notait 1h15 de temps de parcours supplémentaire sur 12 km à 7h, mais ce genre d'incidents est généralement réglé assez rapidement. Il va cependant être remplacé par les files habituelles de l'heure de pointe, qui seront plus importantes que prévu étant donné le nombre de véhicules bloqués durant l'incident... Donc si c'est possible, évitez le secteur.

Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation.